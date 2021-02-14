الأمم المتحدة: ننتظر دورا من رئيس كردستان لإنجاح مفاوضات بغداد وأربيل

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أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، اليوم /الأحد/، أنهم ينتظرون من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن يؤدي دورا ملموسا في إنجاح المباحثات بين أربيل وبغداد، وأنه بإمكانه القيام بذلك.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان، أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية أن رئيس الإقليم التقى صباح اليوم، بالمبعوثة الأممية السيدة جينين بلاسخارت في أربيل".

وأضاف، أن "بلاسخارت أكدت التطلع إلى أن يكون للرئيس نيجيرفان بارزاني حضور ودور أكبر في إنجاح حوار أربيل- بغداد لحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان وتثبيت حصة الإقليم في قانون الموازنة العراقية للعام المالي الحالي 2021، وفي تحقيق التلاحم ووحدة صف الأطراف الكردستانية".

وأفاد البيان بأن الطرفين بحثا أيضاً الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للبلد، ووباء كورونا، والانتخابات العراقية القادمة، وأحوال النازحين واللاجئين، ومخاوف عودة ظهور الإرهاب ونشاط داعش وأوضاع المنطقة بصورة عامة.