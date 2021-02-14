الأردن يسجل 2447 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /الأحد/، تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 347 ألفا و250 حالة.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إلى تسجيل 1207 حالات شفاء اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 327 ألفا و99 حالة، بالإضافة لتسجيل 11 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 4455 وفاة.
وأضافت أنه تم إجراء 26 ألفا و313 فحصاً مخبريا اليوم ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4 ملايين و205 آلاف و234 فحصا.
الأردن يسجل 2447 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس كوروناالأحد، 14 فبراير 2021 06:15 م
كورونا فى الأردن - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /الأحد/، تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 347 ألفا و250 حالة.
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