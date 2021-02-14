وأضاف مانجا- حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد، إن هذه المسيرات أعلنت عنها أحزاب المعارضة الرئيسية وجمعيات المجتمع المدني، ولكن الحكومة حظرتها لأنها من المحتمل أن تسبب اضطرابات في نظام الأمن العام.



وأشار إلى تعرض شرطي لهجوم من قبل المتظاهرين، كما أضرمت النار في دراجته البخارية.



وأضاف الراديو أن مجموعات صغيرة من المتظاهرين بدأوا في استخدام الصفارات وحملوا اللافتات في محاولة لرفع أصواتهم في بعض الأحياء بجنوب العاصمة (أنجامينا)، ولكن الشرطة قامت بتفريقهم بسرعة باستخدام الغاز المسيل للدموع.



ورشح حزب حركة الإنقاذ الوطنية الحاكم في تشاد، في 6 فبراير الجاري، رسميا الرئيس إدريس ديبي إتنو، الذي يقود الحزب والدولة؛ لخوض الانتخابات التي ستجرى في 11 أبريل المقبل.



ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات في 15 مايو المقبل، فيما تجري الجولة الثانية لها في 23 مايو المقبل في حال عدم فوز أي مرشح من الجولة الأولى.



وتعقد الانتخابات التشريعية بالبلاد في 24 أكتوبر 2021، بعد إرجائها عدة مرات منذ العام 2015.

