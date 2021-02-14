اليوم السابع
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استدعاء ضابط التحريات فى واقعة القبض على صاحب مخزن عقاقير مهربة بالمعادي

الأحد، 14 فبراير 2021 12:00 ص
استدعاء ضابط التحريات فى واقعة القبض على صاحب مخزن عقاقير مهربة بالمعادي عقاقير مهربة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى، باستدعاء ضابط التحريات، فى واقعة القبض على صاحب مخزن أدوية وعقاقير مهربة جمركيا ومجهولة المصدر فى منطقة المعادى.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط (كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر") بحوزة (المسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة المعادى) وذلك لإدارته مخزن "بدون ترخيص" ومزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون. وبمواجهته إعترف بإدارته للمخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقاقير

عقاقير مهربة

المعادى

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