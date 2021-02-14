إيقاف متحدث باسم بايدن عن العمل لتهديده صحفية

أوقف متحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العمل لمدة أسبوع، بعد تهديده صحفية وإدلائه بتصريحات تنم عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفية، وفق ما جاء فى صحيفة الخليج الإماراتية.
وكانت الصحفية اتصلت به لطرح أسئلة عن علاقة تربطه بصحفية أخرى هي أليكسي ماكاموند من موقع "أكسيوس" والمسائل الأخلاقية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
وقالت ساكي، إن "تي جي داكلو اعتذر للصحفية التي أجرت معه محادثة ساخنة حول حياته الشخصية". وأضافت: "إنه أول من اعترف بأن سلوكه لم يكن بمستوى المعايير التي وضعها الرئيس".
وتابعت أن داكلو وبالإضافة إلى وقفه عن العمل لأسبوع، لن يعمل بعد الآن مع أي صحفي في بوليتيكو في مهامه بالبيت الأبيض.
وكان داكلو المسؤول الصحفي لحملة بايدن الانتخابية في 2020. وذكرت النشرة الإخبارية «بوليتيكو بلايبوك» التي تغطي الأنباء والشائعات السياسية في واشنطن وتعدها بالميري، هذا الأسبوع أن الصحفية ماكاموند أعلنت في نوفمبر أنها على علاقة بداكلو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة