إيقاف متحدث باسم بايدن عن العمل لتهديده صحفية

والتحق تيلر جوزف داكلو أو تي جي داكلو (32 عاماً) الذي كان من أعضاء فريق حملة بايدن، بالبيت الأبيض وأصبح أحد مساعدي جين ساكي المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية.ويبدو أنه قال للصحفية تارا بالميري التي تعمل في موقع بوليتيكو "سأدمرك"، حسب مجلة "فانيتي فير".

وكانت الصحفية اتصلت به لطرح أسئلة عن علاقة تربطه بصحفية أخرى هي أليكسي ماكاموند من موقع "أكسيوس" والمسائل الأخلاقية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.



وقالت ساكي، إن "تي جي داكلو اعتذر للصحفية التي أجرت معه محادثة ساخنة حول حياته الشخصية". وأضافت: "إنه أول من اعترف بأن سلوكه لم يكن بمستوى المعايير التي وضعها الرئيس".

وتابعت أن داكلو وبالإضافة إلى وقفه عن العمل لأسبوع، لن يعمل بعد الآن مع أي صحفي في بوليتيكو في مهامه بالبيت الأبيض.

وكان داكلو المسؤول الصحفي لحملة بايدن الانتخابية في 2020. وذكرت النشرة الإخبارية «بوليتيكو بلايبوك» التي تغطي الأنباء والشائعات السياسية في واشنطن وتعدها بالميري، هذا الأسبوع أن الصحفية ماكاموند أعلنت في نوفمبر أنها على علاقة بداكلو.