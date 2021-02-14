إيطاليا تعلن 17.8٪ من إصابات كورونا من السلالة البريطانية

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 17.8٪ من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تعزى إلى الطفرة البريطانية المتحورة المعروفة بسرعة انتشارها.

وأفادت وكالة "آكي" الإيطالية بأنه وفقا للنتائج الأولية للمسح الذي أجراه المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، فإنه "على المستوى الوطني، تقدر نسبة مصابي كورونا بالطفرة البريطانية بـ17.8%" بين إجمالي مصابي الفيروس في البلاد.

وقال المعهد العالي للصحة في مذكرة التحقيق الذي أجراه بالتعاون مع المختبرات الإقليمية، إنه "طلب من مختبرات الأقاليم والمقاطعات المستقلة اختيار عينات فرعية من الحالات الإيجابية لكوفيد 19، وتصنيف جينوم الفيروس، وفقا للإجراءات الموضحة في منشور وزارة الصحة في 8 فبراير الجاري".

وأشار المعهد إلى أن "العينات التي تم تحليلها بلغت 852، وأجريت في 82 مختبرا، وجمعت من 16 مقاطعة".

وأضاف أن إصابة واحدة بفيروس كورونا من أصل كل 5 إصابات، تعزى للطفرة الإنجليزية المتحورة.