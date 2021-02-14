إيران تعلن تطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا قبل مارس 2022

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أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إيران علي رضا رئيسي، اليوم /الأحد/، أنه من المتوقع أن يتم تطعيم كل المواطنين الإيرانيين بحلول شهر مارس 2022.

وأكد رئيسي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية - ضرورة مراعاة البروتوكولات الصحية، قائلا "من المتوقع أن يتم في 20 مارس المقبل تلقيح 3ر1 مليون شخص، بما في ذلك الأطقم الطبية والأشخاص المعرضون للخطر".

وأضاف أنه "في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس 2021) سيستغرق إنتاج لقاحنا الأول (لقاح باستور) من 3 إلى 4 أشهر، وبدخول الإنتاج الصناعي وإنتاج 10 إلى 15 مليون جرعة شهريا سنتمكن من تصدير اللقاح الإيراني إلى الخارج".

وأوضح رئيسي أن هناك حاجة إلى 10 مليارات جرعة لقاح لتطعيم 70% من سكان العالم، لافتا إلى أن التطعيم الشامل في العالم سيستغرق أكثر من عام.

وفي إشارة إلى احتمال تفشي السلالة البريطانية من كورونا في إيران، قال رئيسي "الفيروس البريطاني المتحور شديد العدوى ويصيب الشباب أيضا، والطريقة الوحيدة للتعامل معه هي الالتزام الصارم بالبروتوكولات.. ورأينا أن هذا الفيروس أصاب بريطانيا بالشلل رغم تمتعها ببنية تحتية صحية جيدة، كما اضطر رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الإغلاق وفرض قيود مشددة".