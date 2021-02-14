وأضافت أنه تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 58 ألفا و945 حالة وفاة.. مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ نحو 3ر1 مليون متعاف حتى الآن.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن أكثر من 10 ملايين شخص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في جميع أنحاء إيران حتى الآن.