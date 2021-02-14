إقليم كتالونيا يصوت فى الانتخابات التشريعية وسط إجراءات مشددة بسبب كورونا

فاطمة شوقى

يصوت إقليم كتالونيا الإسبانى فى الانتخابات التشريعية المقررة اليوم 14 فبراير، فى ظل إجراءات صحية شديدة بسبب انتشار فيروس كورونا، مع حالة من عدم اليقين حول الفائز، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن النسبة متساوية بين مؤيدى ومعارضى الانفصال، مع أكثر من 5.6 مليون كتالوني مدعوون للتصويت.

وأشارت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية إلى أنه تم تشكيل 9139 مكتب اقتراع، مع بدء تفعيل تطبيق يسمى Eleccions 14F ، الجديد ، الذى تم تفعيله بسبب انتشار فيروس كورونا، والذى يسمح بمعرفة عدد الأشخاص فى مراكز الاقتراع فى الوقت الفعلى لتجنب الإزحام وقوائم الانتظار، فيعتبر هذا التطبيق أداة الفترات الزمنية التى حددتها الحكومة للتصويت.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نشر أكثر من 14000 شرطى، من الشرطة الكتالونية لوس موسوس، خلال يوم الانتخابات فى كتالونيا، ولأول مرة سيتم تعبئة مجموعة من 10200 من عملاء الشرطة الكتالونية و4000 من الشرطة المحلية، الذين وافقت السلطات على زيادة رواتبهم من 36 يورو إلى 152 يورو.

البروتوكولات فى المدارس

ينص البروتوكول على وجوب ضمان التهوية المستمرة ومسافة مترين بين الناخبين ، بالاضافة إلى تنظيف وتعقيم وتطهير المساحات ، كما سيتم توفير مساحات فى الهواء الطلق أو فى الشارع لتقليل عدد الأشخاص داحل مراكز الاقتراع ، مما قد يسبب المزيد من قوائم الانتظار أكثر من المعتاد.

لتقليل مخاطر العدوى ، حددت الحكومة ثلاث فترات زمنية موصى بها - غير إلزامية - للذهاب للتصويت: من 9.00 إلى 12.00 للمجموعات المعرضة للخطر ؛ من الساعة 12:00 إلى الساعة 19:00 ، الناخبون غير المعرضين للخطر أو الموجودين في الحجر الصحي ، ومن 19 إلى 20 المخالطين المصابين والوثيقة والمشبوهة ، الذين سيحصلون على إذن لتجاوز الحبس الذي يحمل شهادة. في هذه الفترة الزمنية الأخيرة ، سيستخدم أعضاء مراكز الاقتراع معدات الحماية الشخصية (PPE) ، بينما سيتم تزويدهم في بقية الفترات الزمنية بالقفازات والكمامة والنظارات الواقية والملابس.

التصويت عن طريق البريد

في مواجهة الوباء ، شجعت الحكومة والأحزاب التصويت عن طريق البريد ، كما سُمح لها بطلب ذلك إلكترونيًا وتسليم التصويت مباشرة إلى عامل البريد دون الحاجة إلى مغادرة المنزل. وبهذه الطريقة ، وصلت طلبات التصويت عن طريق البريد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الانتخابات في كتالونيا مع 284.706 طلبًا ، وهو ما يمثل 5.30٪ من التعداد السكاني و 350٪ أكثر من الانتخابات الأخيرة للبرلمان.

فى انتخابات عام 2015 سجل 107.421 طلبًا عن طريق البريد ، وطلب 84.476 التصويت عبر البريد الإلكتروني ، و 200.230 قاموا بذلك شخصيًا.