اليوم السابع
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إقبال كبير للمحامين على انتخابات النقابة بمحكمة غرب طنطا.. صور

الأحد، 14 فبراير 2021 04:21 م
إقبال كبير للمحامين على انتخابات النقابة بمحكمة غرب طنطا.. صور إقبال كبير للمحامين
الغربية – عادل ضرة

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يشهد مجمع محاكم طنطا إجراء انتخابات مجلس نقابة محامين غرب طنطا والتى تضم 4 محاكم وهى طنطا الابتدائية ومحكمة كفر الزيات، محكمة السنطة، محكمة بسيون لاختيار نقيب و8 أعضاء بينهم عضو شباب.

وتوافد المحامين بأعداد كبيرة على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، لاختيار نقيبا من بين 4مرشحين، و8 أعضاء بينهم عضو شباب، وتزاحم المحامين داخل المحكمة للمشاركة فى عملية التصويت، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، على أن يتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت.

 

إقبال كبير للمحامين (1)
 
إقبال كبير للمحامين (2)
 
إقبال كبير للمحامين (3)

 

 

 


محافظة الغربية

نقابة المحامين غرب طنطا

محكمة طنطا الابتدائية

انتخابات نقابة المحامين

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