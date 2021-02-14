إقبال كبير على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة البحر الأحمر، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع فى التاسعة من صباح اليوم الأحد.

وأجريت الانتخابات فى سرادق داخل سور محكمة البحر الأحمر وسط اجراءات امنية مشددة، وتحت اشراف اللجنة القضائية من مستشارى هيئة قضايا الدولة، وذلك بعد تأجيلها من الاسبوع الماضى لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان أمتنع محامو البحر الأحمر من الإدلاء باصواتهم فى الانتخابات للنقابة الفرعية الأسبوع الماضى بسبب وجود خطأ بكشوف انتخابات مرشحين الشباب، وقال محمد عرفات عضو الجمعية العمومية للمحامين بالبحر الأحمر بأنه عقب فتح اللجان الانتخابية الاسبوع الماضى تفاجئ المرشحين بعدم وجود اسم المحامى "مصطفى عادل" ضمن مرشحين كشوف الشباب فتم أرجاء التصويب لحين أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى الخطأ الوارد بكشوف الانتخابات.

وأكد عضو الجمعية العمومية بالبحر الأحمر، أنه تضامنا مع الزميل المرشح الذى لم يتم إدراج اسمه فى قائمة المرشحين، امتنع باقى المرشحين والناخبين عن التصويت والمشاركة بالرغم من استمرار عمل اللجنة، مضيفا أن اللجنة القضائية اقترحت إضافة اسم المرشح واستمرار الانتخابات، إلا أن المرشحين والناخبين رفضوا الاقتراح وطالبوا بإعادة إجراء الانتخابات فى موعد آخر وإدراج اسم المرشح الذى خلت قائمة المرشحين من اسمه، وتم ادراج اسم الزميل واعادة الانتخابات اليوم .

انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحر الأحمر

انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحر الأحمر