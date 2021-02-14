اليوم السابع
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"إعلام القليوبية": السيسي أول رئيس ينتصر للريف المصرى بمبادرة "حياة كريمة"

الأحد، 14 فبراير 2021 04:40 م
"إعلام القليوبية": السيسي أول رئيس ينتصر للريف المصرى بمبادرة "حياة كريمة" المشاركون بالندوة بالإدارة العامة لإعلام القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد المشاركون فى الحلقة النقاشية التي نظمتها الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، حول آليات تنفيذ الحملة الإعلامية لرفع الوعي بالمشروع القومى لتطوير الريف المصري، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس ينتصر للريف المصري من خلال مشروع تنمية القرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال الدكتور إبراهيم راجح، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، إن المشروع يتم على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50 إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

وأكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، أن اليوم شهد تدشين الحملة الإعلامية لرفع الوعي بالمشروع الرئاسي لتطوير الريف من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الإعلامية بقرى القليوبية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وجمعية الإعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية ذات الصلة.

وأشار عرفة، إلى أن الهدف من هذه الحملة خلق رأي عام داعم للمشروع وتحفيز المجتمع المدني للمشاركة، إلى جانب التصدي للشائعات التي يروجها الإعلام المعادي ضد هذه المبادرة الوطنية، وتوعية المواطن بالمبادرة واهدفها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.


اخبار القليوبية

إعلام القليوبية

مبادرة حياة كريمة

الريف المصرى

تطوير القرى الاكثر احتياجا

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