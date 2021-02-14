وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5368 حالة على مستوى البلاد بعدما تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة ، بينما هناك 1008 حالات خطرة و284 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.



وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أن ثلاثة ملايين و832 ألف حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في اسرائيل بينما تلقى مليونان و464 ألف شخص الجرعة الثانية.