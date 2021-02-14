اليوم السابع
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إزالة المزارع السمكية المخالفة على مساحة 20 فدان فى حى الجنوب ببورسعيد

الأحد، 14 فبراير 2021 04:00 م
إزالة المزارع السمكية المخالفة على مساحة 20 فدان فى حى الجنوب ببورسعيد إزالة المزارع السمكية جنوب بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أزال حى الجنوب بمحافظة بورسعيد، اليوم برئاسة أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، اليوم الأحد، عدد من المزارع السمكية فى منطقة بحر البقر التى تروى من مياه مصرف بحر البقر غير الصالحة لتربية أسماك بمساحة 20 فدان، جاء ذلك فى إطار تكثيف الحملات اليومية  للأحياء لإزالة أى مخلفات أو تعديات. 

وأكد رئيس حي الجنوب، أنه تم مصادرة ماكينة رفع مياه واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف، مشدداً على منع عودة هذه المزارع مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين، يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للأحياء.
 
وتكثف أحياء محافظة بورسعيد جهودها في شن حملات إزالة المخالفات والإشغالات لتيسير حركة السيارات والمواطنين.
 

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