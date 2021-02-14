إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها تعلن حالة الطوارئ استعدادا للامتحانات

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدور التي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة خلال الفترة السابقة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، كما أنها لها دور مهم في متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة.

جاء ذلك خلال رئاسة الجيزاوى، اجتماع الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالجامعة بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأيمن بيومي القائم بعمل أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والعقيد هيثم محمد شحاتة وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وأحمد عبد الهادي مدير وحدة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وأحمد فتحي الأمين العام للهلال الأحمر بالقليوبية.

وأشار الجيزاوي، إلى أن الإجراءات والتدابير الاحترازية يجب أن تشمل كافة كليات وقطاعات الجامعة من حيث اعمال الصيانة وضع العلامات الاسترشادية وتوفير المطهرات ومتابعة أعمال التعقيم وصيانة بوابات التعقيم بالكليات ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والادارة الطبية بالجامعة للبدء في الامتحانات مشددا علي أهمية اتخاذ كافة سبل الحماية والأمان داخل الخيام، مشيرا إلي أهمية وضع خطط للإخلاء في كافة الكليات وعمل محاكاة لها بمشاركة الطلاب بالكليات، كما شدد على المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، علي الدور الذي تقوم به لجنة الأزمات والكوارث بالكليات في توعية الطلبة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من حيث الإلتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتنبيه علي الأمن الإداري بالجامعة علي منع التجمعات أثناء الامتحانات حيث تم تقسيم الامتحانات علي ثلاث فترات في الكليات عالية الكثافة وذلك منعا للتزاحم بين الطلاب.

وقال الدكتور جمال سوسة، إنه تم اتخاذ كافة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية وتعقيم كافة الغرف بالمدن الجامعية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة مسبقا للتسكين بالمدن الجامعية.

وأكد الدكتور إبراهيم راجح، أنه تم تفعيل وحدات الأزمات داخل الكليات بالإضافة إلى قيام الوحدة بعمل حملات توعية علي مستوى الجامعة.

اجتماع مجلس جامعة بنها



جانب من الاجتماع