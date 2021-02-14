اليوم السابع
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إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات في السلام

الأحد، 14 فبراير 2021 02:57 م
إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات في السلام محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة السلام، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، وءلك بتهمة اتجار المخدرات، حيث تم ضبطه أثناء ترويجه كمية كبيرة من مخدر الاستروكس، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.

البداية كانت أجهزة الأمن بالقاهرة برصد تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.

ومن خلال الفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة وهو م.ط عاطل مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته كمية من الإستروكس المخدر مبلغ مالى سلاح أبيض "مطواة" وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.


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