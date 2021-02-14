أوكرانيا تزيد رحلاتها لشرم الشيخ لـ15رحلة يومية اعتبارا من 20 فبراير الجارى

كتبت ميرفت رشاد

أعلن رامى رزق الله، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، والمدير التنفيذى لأحد المنتجعات السياحية، عن زيادة عدد الرحلات القادمة من دولة أوكرانيا إلى مدينة شرم الشيخ لـ 15 رحلة يومية اعتبارا من 20 فبراير الجارى، نظرا لزيادة التدفقات السياحية الوافدة من أوكرانيا.

وقال عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مطار شرم الشيخ استقبل 80 رحلة طيران من أوكرانيا خلال 10 أيام بداية من فبراير الجارى، أى بمعدل 8 رحلات يومية، مشيرا إلى أن السوق الأوكرانى من الأسواق التى لم تتوقف منذ تسيير رحلاتها فى يوليو 2020 رغم جائحة كورونا.

وتابع" رامى رزق الله" قائلا: إنه يجب التركيز على الترويج فى السوق الأوكرانى لضمان استمرارية التدفق، مشيرا إلى أن نسب إشغالات الفنادق والمنتجعات سجلت خلال شهر يناير الماضى 24%، فيما بلغت الإشغالات خلال عشرة الأيام من فبراير الجارى 23%، متوقعا أن ترتفع النسب خلال الفترة المقبلة تزامنا مع التدفق السياحى.

وأشار عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، إلى أن إجمالى عدد الطائرات التى استقبلها مطار شرم الشيخ فى يناير الماضى، بلغت 620 طائرة، حيث بلغ عدد الرحلات الوافدة من أوكرانيا 124 رحلة، فيما وصل عدد الطائرات القادمة من كازاخستان لـ53 طائرة.

وشدد على ضرورة تسيير رحلات متنظمة من كازاخستان، موضحا أن السائح الكازاخستانى معدل إنفاقه عالى مقارنة بالسائح الأوكرانى، طالبا من هيئة تنشيط السياحة التركيز على هذا السوق الواعد ووضعه على أجندة الترويج لاستمرار التدفق السياحى.