اليوم السابع
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أسوانية توزع "الشيكولاته" على المواطنين فى "عيد الحب" لنبذ الخلافات.. صور

الأحد، 14 فبراير 2021 08:57 م
أسوانية توزع "الشيكولاته" على المواطنين فى "عيد الحب" لنبذ الخلافات.. صور
أسوان – عبد الله صلاح

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"happy valentine day" بهذه الكلمات قدمت ريهام شكل، من أسوان، التهنئة بمناسبة عيد الحب للمواطنين فى شوارع أسوان وفى النوادى والكافيهات ووزعت عليهم "الشيكولاتة" بهذه المناسبة، مساء اليوم الأحد، بهدف نبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة بين المتخاصمين.

ولاقت فكرة الأسوانية ترحيبا من المواطنين الذين حرصوا على الاحتفال بعيد الحب، فى المناطق المختلفة بمدينة أسوان، وعبروا عن شكرهم لها على هذه اللافتة الطيبة.

وقالت ريهام شكل، لـ"اليوم السابع"، إن الفكرة ليست قاصرة على توزيع الشيكولاته فقط ولكن الهدف منها هو نبذ الخلافات وتسوية الأجواء ونبذ الخلافات و"فتح صفحة جديدة" بين المتخاصمين، مؤكدة أن المواطنين تقبلوا الفكرة والكثير منهم استجاب للمبادرة لنبذ الخلافات.

وتابعت "شكل"، بأن عيد الحب لا يقتصر على اثنين "شاب وفتاة" جمع بينهما قصة حب أو تبادلا الهدايا والورود، ولكن عيد الحب لجميع المتحابين حتى لو كان هذا الحب بين الرجل وزوجته أو بين الأم وأبنائها والأخ وأخته أو الأصدقاء بينهما البعض أو غير ذلك.

الأسوانية-توزع-الشيكولاتة
 

 

الفتاة-الأسوانية-توزع-الشيكولاتة-فى-عيد-الحب
 

 

جانب-من-توزيع-الشيكولاتة
 

 

ريهام-شكل
 

 


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