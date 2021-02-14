اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو

الأحد، 14 فبراير 2021 11:20 ص
أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

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سجلت أسعار الخضروات اليوم الأحد 14-2-2021 استقرارا بسوق العبور للجملة وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو .
 
وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو،  والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، سجلت اسعار الفاصوليا  2- 5 جنيهات للكيلو.
 
وأشار النجيب إلى أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 

اسعار الخضروات

سوق العبور

سعر الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

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