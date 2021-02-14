أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-2-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 14-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.445 مليار جنيه.



إيقاف تداول 31 سهماً أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للدواجن، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لاستصلاح الأراضي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، دلتا للطباعة والتغليف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ليسيكو مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مستشفى النزهة الدولي.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للدواجن، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لاستصلاح الأراضي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، دلتا للطباعة والتغليف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ليسيكو مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مستشفى النزهة الدولي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ النعيم القابضة للاستثمارات، العامة لصناعة الورق-راكتا، القاهرة للخدمات التعليمية، بنك قناة السويس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، القاهرة للإسكان والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مصر للفنادق.



البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.445 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.445 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 542.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.32%، والعرب على 3.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 331.2 ألف جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 34.9 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11506 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3417 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14188 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4407 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 16 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 25.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.61%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 5.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 8.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.83%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 69.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 14.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 28.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.73%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 116.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.02%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 34.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.82%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 16.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%.