أحمد قذاف الدم يطالب أمريكا بالاعتذار عن جرائمها فى الأراضى الليبية

كتب : أحمد جمعة

دعا المسؤول السياسى في جبهة النضال الوطنى الليبية، أحمد قذاف الدم الرئيس الأمريكي، بأن يصحح أخطاء واشنطن ويقرن تصريحاته عن حقوق الإنسان، والحريات بالأفعال، موضحا أن قيود وعقوبات واشنطن على أنصار القذافى تسيء للولايات المتحدة.

وأكد قذاف الدم في بيان له، أنه ينتظر اعتذار الولايات المتحدة عن جرائمها في ليبيا، مضيفا "ألم يصلوا بعد عشر عجاف لمعرفة مدى حقيقتها، وقبل ذلك أحقيتهم في فرض سلطانهم في قاره أخرى.. ننتظر إعتذار عن جرائم أمريكا في بلادي وعلى أمتى".

وتابع قذاف الدم "نحن ننتمي لأمه سبقتكم في السيطرة على العالم بالقيم والعدل...وأنتم ما سبقكم أحد على هذا السلوك وسنبقى سادة ما دامت الشمس تشرق لأننا على حق والحق دائماً ينتصر".