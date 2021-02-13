CAL 20C متغير جديد لكورونا منشأه جنوب كاليفورنيا.. هل ينتشر بأمريكا؟

كتب - محمود جلال

كشف دراسة جديدة نشرت من مركز سيدارز سايناي الطبي، عن نوع جديد من فيروس كورونا موجود في جنوب كاليفورنيا يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، وفقًا لموقع ميديكال برس medicalxpress.



جنوب كاليفورنيا هو أصل متغير فيروس كورونا الجديد

وتم العثور على البديل المسمى CAL20C - لأول مرة في يوليو الماضى في مقاطعة لوس أنجلوس، وعادت إلى الظهور في جنوب كاليفورنيا في أكتوبر، ثم انتشر في نوفمبر وديسمبر، مع زيادة إقليمية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويمثل المتغير الآن ما يقرب من نصف حالات فيروس كورونا في جنوب كاليفورنيا، وليس من الواضح ما إذا كان CAL.20C أكثر فتكًا من المتغيرات الحالية لفيروس كورونا، أو ما إذا كان قد يقاوم اللقاحات الحالية، يتم إجراء بحث جديد في مركز سيدارز سايناي في لوس أنجلوس للمساعدة في الإجابة على هذه الأسئلة.

وقال المؤلف المشارك للدراسة الدكتور إريك فيل ، الأستاذ المساعد في علم الأمراض في مركز Cedars-Sinai للمعلوماتية الحيوية والجينوم الوظيفي: أن المتغيرات الجديدة لا تؤثر دائمًا على سلوك الفيروس في الجسم، وقد انتشر النوع الجديد إلى 19 ولاية ومنطقة كولومبيا، بالإضافة إلى ست دول أخرى، وفقًا للتقرير المنشور، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

كما قالت المؤلفة المشاركة في الدراسة ياسمين بلامر إن الأشخاص الذين يسافرون من جنوب كاليفورنيا يحملون CAL.20C إلى أماكن أخرى.