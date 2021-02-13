اليوم السابع
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السبت، 13 فبراير 2021 03:06 م
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وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى رمد شبين الكوم عقب تداول فيديو إغلاقها أمام المرضى

السبت، 13 فبراير 2021 03:00 م
وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى رمد شبين الكوم عقب تداول فيديو إغلاقها أمام المرضى الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة إلى مستشفى الرمد بشبين الكوم للتأكد من الوضع الحالى ومتابعة سير العمل بالمستشفى ومتابعة ترددات اليوم، وذلك نظرا لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعى من غلق شباك التذاكر مستشفى الرمد بشبين الكوم وعدم وجود تذاكر دخول للمرضى.

وأفاد مدير مستشفى الرمد بشبين الكوم، بأنه لا صحة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يتم دخول الحالات تباعا وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة سير العمل حيث تم الكشف على عدد 323 مترددا وتم إجراء 12 عمليات جراحية كبرى وتم الكشف فى عيادة الأسنان على 58 مريض بإجمالى عدد مرضى 393 مريضا.

 

 


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