اليوم السابع
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وزير المالية الفرنسي: زعيمة اليمين المتطرف لوبان قد تفوز بانتخابات الرئاسة 2022

السبت، 13 فبراير 2021 06:21 م
وزير المالية الفرنسي: زعيمة اليمين المتطرف لوبان قد تفوز بانتخابات الرئاسة 2022 لوبان
(رويترز)

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 قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم السبت إن زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة مارين لوبان قد تفوز في انتخابات الرئاسة التي تشهدها فرنسا في 2022 .

 وأضاف أنه يأمل في أن يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون للفوز بفترة ثانية والمساعدة في منع حدوث ذلك.

ولفت لو مير لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية "نعلم جميعا أن انتخاب مارين لوبان أمر محتمل. إنه احتمال سياسي ويجب معارضة ذلك ، متمنياً أن يترشح إيمانويل ماكرون ويعاد انتخابه".

وخسرت لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أمام ماكرون في انتخابات 2017.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون المنافس الرئيسي لماكرون في انتخابات العام المقبل.

 

 

 


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باريس

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الرئاسة الفرنسية

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