وزير الصحة البريطاني: نأمل التعايش مع كورونا مثلما نتعايش مع الإنفلونزا بنهاية 2021

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أعرب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن أمله في التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثلما نتعايش مع الإنفلونزا بنهاية عام 2021 الجاري.



وقال هانكوك - في مقابلة مع صحيفة (التلجراف) البريطانية نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم السبت - إنه يأمل أن تكون اللقاحات والعلاجات قد حولت كوفيد-19 إلى مرض يمكننا "التعايش معه، مثلما نتعايش مع الأنفلونزا" بحلول نهاية العام.



ورأت الصحيفة البريطانية أن تعليقات هانكوك تشير إلى أنه يرى أن بريطانيا ستتعايش مع كوفيد-19 على المدى الطويل، بدلا من أن تنتهج الحكومة استراتيجية للقضاء عليه، على الرغم من رفضه لتأييد ذلك صراحة في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع.



وأضاف هانكوك أن العلاجات الجديدة ستكون مهمة في "تحويل كوفيد من جائحة إلى مرض آخر يجب أن نتعايش معه، مثلما نتعايش مع الأنفلونزا".



وأفادت التلجراف بأنه من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية في وقت لاحق اليوم عن نهج متسارع الوتيرة لتتبع نتائج تجارب لقاحات كوفيد الأكثر ابتكارا في العالم من خلال التجارب السريرية في المملكة المتحدة، مضيفة أن هذه الخطوة يمكن أن تتيح علاجات جديدة لمرضى هيئة الخدمات الصحية البريطانية في شهور بدلا من سنوات، على خلفية تبسيط عملية الموافقة على استخدام اللقاحات.