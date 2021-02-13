وزير الرياضة وبيج رامى يحضران اليوم بطولات "الرجبى" و"ورك استريت اوت" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنطلق اليوم السبت بالإسكندرية، بطولة الإسكندرية لرياضة "وورك ستريت أوت"، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، كأول بطولات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية، المقرر تنظميها بمدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة.

وأعلن الاتحاد المصرى لرياضة "وورك ستريت أوت"، أنه من المقرر حضور البطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والبطل بيج رامى صاحب إنجاز الفوز بمستر أولمبيا 2020 والبطل السكندرى كرم جابر المصارع الأوليمبى، وإسلام قرطام رئيس الاتحاد المصرى، وعدد من الأبطال الأوليمبين المتأهلين للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، ويشارك فى بطولة "ستريت وورك اوت" 20 لاعبا ويدير الفاعليات 6 حكام.

من جهة أخرى يحضر وزير الشباب والرياضة، فعاليات البطولة العربية للرجبى التى تقام خلال الفترة من 12- 13 فبراير الجارى بمشاركة 8 منتخبات على مستوى الرجال، 4 منتخبات للسيدات من دول "مصر، الإمارات، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، فلسطين، العراق"، وتتم منافسات البطولة على مستوى الرجال بنظام المجموعتين على ان يصعد الأول والثانى من كل مجموعة الى الدور قبل النهائى حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثانى المجموعة الثانية والأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الوصول إلى المباراة النهائية التى ستقام اليوم السبت، ويأتي ذلك فيما تقام مواجهات السيدات من مجموعة واحدة على أن يصل الأول والثانى من المجموعة مباشرة الى المباراة النهائية.

ويشهد ختام البطولة، حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية، وقيس عبد الله الظالعى رئيس الاتحاد العربى للرجبى ولفيف من رؤساء الاتحادات وممثلى الدول المشاركة فى البطولة.