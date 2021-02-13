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وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسى تكثيف الجهود لإنهاء أزمة ليبيا

السبت، 13 فبراير 2021 05:38 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسى تكثيف الجهود لإنهاء أزمة ليبيا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أجرىَ سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث تم خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين مصر وتونس الشقيقة في أقرب وقت ممكن.

 
كما أكد الوزيران خلال الاتصال ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود أيضًا من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي. وأكدا أيضًا على أهمية إستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبيّن المصري والتونسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. هذا، وإنتهز الوزير شكري هذه المناسبة لتهنئة الوزير الجرندي على رئاسة تونس الناجحة لمجلس الأمن خلال شهر يناير الماضي.

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مصر وتونس

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ليبيا

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