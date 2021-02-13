وزيرة البيئة: قرية صفط تراب بالغربية بداية للتحويل لقرى نموذجية

الغربية مصطفى عادل

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة حياه كريمه لتطوير القرى، والنهوض بها، وتحويلها لقري نموذجية.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام محافظة الغربية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم البدء بقرية صفط تراب مركز المحلة، والتي تعد البداية في ضوء حملة "صفط تراب.. البداية"، التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية، اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بالتنسيق والتعاون بين كل من الهجرة ومحافظة الغربية.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن القرية شهدت عمل على قدم وساق ومشاركة فعالة للسلطة التشريعية والتنفيذية والمحليات والمجتمع والشباب والمصريين في الخارج، تحت شعار مبادرة أتحضر للاخضر للحفاظ على البيئة، ومبادرة حياة كريمة للنهوض بالقري.

ووجهت وزيرة البيئة، الشكر لشباب القرية لمشاركتهم الفعالة وحماسهم في النهوض بالقرية، ووعدت بافتتاح المبادرة من دوار العمدة بالقرية وسط شباب القرية، والذي كان لديه افكار طموحه حاولوا جاهدين لتنفيذها.

وقالت ياسمين فؤاد، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية، مضيفة أن هناك تنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة الغربية، على رفع مخلفات الصلبة، وتم رصد عدد من المصانع التي تقوم بصرف مخلفاتها على الترع والمصارف بدون معالجة، والبدء في توفيق أوضاعها، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة والتنسيق مع وزارة الري للحفاظ على نظافة الترع وتطهير المصارف.

وأشارات وزيرة البيئة، إلى دعم الوزارة لمحافظة الغربية بعدد كبير من المعدات لاستخدامها فى رفع المخلفات الصلبة والقمامة.

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بزيارتها الرابعة للمحافظة، والتي تفاجئ بعد كل زيارة بالجديد على أرض المحافظة، مضيفة أن المحافظة باجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة لتحويل المحافظة لمحافظة جاذبة.

وأضافت أن محافظة الغربية كانت متربعة على مقدمة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والآن بعد أن شاهدنا هذا النموذج الرائع لشباب قرية صفط تراب أعلنها صريحة أن المحافظة حاضنة لشبابها المحب لبلده، موضحة أن المحافظة بها عدد من القري المنتجة النموذجية وهناك دعم لهذه القرى.