هل يصاب الأطفال بفيروس كورونا الحاد؟..اعرف الإجابة

كتبت هند عادل

مازال فيروس كورونا يحير العلماء ولا يوجد أحد في مأمن منه وقد أشارت دراسة بحثية جديدة إلى أنه يمكن دخول نسبة كبيرة من الأطفال إلى المستشفى بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وخاصة متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، والتي يمكن أن تكون قاتلة أيضًا، وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

هل يمكن أن يصاب الأطفال بفيروس كورونا الحاد؟



ويمكن أن يقع الأطفال فريسة للمضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا ويصابون بأعراض حادة أيضًا، على الرغم من عدم وجود أدلة موثقة كافية حول هذا الأمر في الوقت الحالي ، إلا أن الأطباء أكدوا مرارًا وتكرارًا أن فيروس كورونا الجديد يمثل خطورة على الأطفال تمامًا مثل البالغين.

واقترحت أحدث النتائج من مجلة طب الأطفال الاستوائي (JTP) أن ما يقرب من طفل واحد من كل 3 أطفال مصابين بـفيروس كورونا الحاد يحتاجون إلى دخول المستشفى والحاجة إلى العناية المركزة ويتعرضون لخطر الإصابة بمضاعفات بعضها يمكن أن يكون قاتلاً أيضًا، ولوحظ أيضًا أن ما يقرب من 49٪ من الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بـفيروس كورونا يعانون من متلازمة الالتهاب المتعدد ، وهو أحد أكثر المضاعفات الرهيبة.

ما الذي يجعل متلازمة الالتهاب المتعدد من مضاعفات كورونا المخيفة للأطفال؟



منذ أن تم الكشف عن حالات كورونا عند الأطفال، تم اكتشاف مضاعفات نادرة ولكنها خطيرة في الأطفال المرضى بمتلازمة الالتهاب المتعدد، تعد حالة الالتهاب متعدد الأجهزة مشكلة عندما تلتهب الأعضاء الحيوية في الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والدماغ والعينين والكليتين.

أكثر أعراض متلازمة الالتهاب المتعدد شيوعًا ، والتي تظهر عند معظم الأطفال هي استمرار الحمى لأكثر من 24 ساعة، يعاني الكثير من الأطفال الذين يعانون من متلازمة الالتهاب المتعدد أيضًا من مضاعفات ومشاكل في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجلد والمظاهر العصبية وفي حالات نادرة يمكن أن يحدث تخثر الدم وتجلط الدم أيضًا.

ما لوحظ أيضًا هو أن الأطفال الذين يعانون من هذه المتلازمة لديهم معدل وفيات أعلى من المعتاد بنسبة 60 ٪.

بالنسبة للأطفال الذين يتم تشخيصهم في الوقت المناسب ، يمكن أن يتسبب أيضًا في زيادة الحاجة إلى دعم الأكسجين والحاجة الى التنفس الصناعى، ويمكن أن تكون الأعراض مثل التنفس المضطرب والعين المحتقنة بالدم والشفاه الزرقاء علامات عاجلة على الآباء لإرسال أطفالهم إلى المستشفى.

هل هناك أطفال أكثر عرضة لهذا؟



تمامًا مثل البالغين الذين يقعون فريسة لـفيروس كورونا الشديدة ، فإن الأطفال الذين يعانون من انخفاض المناعة والحالات الطبية الموجودة مسبقًا ، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي والسكري وحالات نقص المناعة ، هم أكثر عرضة لتهديدات كورونا الشديدة والاستشفاء.

متى سيكون اللقاح متاحًا بالفعل للأطفال؟



بينما ينتظر الكثير من الآباء والأطفال العودة الكاملة إلى المدارس ، سيظل الانتظار لأكثر من ستة أشهر حتى يكون لديهم لقاح جاهزًا، نظرًا لأن الكثير من اللقاحات التجريبية المستخدمة حاليًا قد تُظهر استجابات متغيرة عند استخدامها على الأطفال ، لم يتم إعطاء الأولوية للأطفال الصغار في حملات التطعيم في الوقت الحالي، ومع ذلك ، يعمل الباحثون حاليًا على اختبار وصياغة جرعات لقاح مناسبة للأطفال.

بدأت شركات مثل مودرنا و فايزر بالفعل في تسجيل الأطفال للاختبار السريري. تقوم شركة استرازينيكا وبهارات بيوتك أيضًا بصياغة خطط لتطوير لقاح للأطفال إذا سارت الأمور على ما يرام ، فقد تم اقتراح أن الجرعات الأولى يمكن توفيرها بحلول صيف عام 2021.

هل يمكننا تقليل فرص الإصابة بالعدوى الشديدة عند الأطفال؟



توصلت الدراسات الحديثة أيضًا إلى وجود صلة قد تكون قادرة على إنقاذ الكثير من الأطفال من تهديد كورونا الشديد بالتطعيم ضد الإنفلونزا في الوقت المناسب، ووفقًا للدراسات التي أجرتها كلية الطب بجامعة ميسوري الأمريكية على أكثر من 900 طفل، فقد لوحظ أن الأطفال الذين حصلوا على النسخة المحدثة من لقاح الإنفلونزا كانوا أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا الشديد ولديهم أعراض أكثر اعتدالًا.