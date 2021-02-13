اليوم السابع
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نقيب التمريض تدعو الفرق الطبية للتطعيم بلقاح كورونا

السبت، 13 فبراير 2021 10:13 م
نقيب التمريض تدعو الفرق الطبية للتطعيم بلقاح كورونا الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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ثمنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، البدء فى تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا فى 363 مستشفى حكومية، مؤكدة أن الدولة وفرت اللقاحات بعد إجراء دراسات وأبحاث للتأكد من آمانه على المواطنين ومن بينهم الأطقم الطبية، مشيرة إلى أنهم الأكثر عرضه لانتقال العدوى بالفيروس، مما يستدعى جميع أعضاء الفرق الطبية بالإقبال على التطعيم، ولا داع للخوف.
 
وأضافت كوثر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن منح الأولوية للفريق الطبى مؤشر إيجابى، ويعبر عن اهتمام الحكومة بحمايتهم، لافته إلى أن التمريض فى مصر سطر بتضحياته ملحمة تاريخية فى الحرب التى تخوضها البشرية ضد فيروس "كورونا"، حيث إن التمريض حملوا على عاتقهم مسئولية مكافحة عدو خفى يهدد صحة وسلامة الشعوب فى جميع أنحاء العالم، يخاطرون بحياتهم من أجل حماية أوطانهم، وتخفيف الآلام وعلاج المصابين، لم يخشوا المرض ولم يبالوا بالمعاناة الشديدة والتضحيات الجسام من أجل العبور بسلام من هذا الوباء.
 
يُشار إلى أن إجمالى عدد شهداء التمريض جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ نحو 66 شهيدا.
 
وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد مستجدات موقف اللقاحات للأطقم الطبية، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل البدء فى تطعيم المستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها، وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية فى 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.
 
 

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