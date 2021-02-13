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نشوب حريق فى مصنع المخلفات الزراعية بالخارجة

السبت، 13 فبراير 2021 11:02 م
نشوب حريق فى مصنع المخلفات الزراعية بالخارجة حريق - ارشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تكافح قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، للسيطرة على حريق هائل نشب بمصنع المخلفات الزراعية بالطريق الدائري دون وقوع خسائر بشرية أو مادية بالمصنع، أو وجود تهديد للمواطنين بالمنطقة، حيث انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة لموقع الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بنشوب حريق في مصنع المخلفات الزراعية بالخارجة على الطريق الدائري بالخارجة دون إصابات أو وفيات وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى الموقع وجاري مكافحة النيران، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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