اليوم السابع
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السبت، 13 فبراير 2021 07:47 م
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نشطاء تايلانديون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج على قانون إهانة الملكية

السبت، 13 فبراير 2021 06:35 م
نشطاء تايلانديون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج على قانون إهانة الملكية مظاهرات فى تايلاند
(رويترز)

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اشتبك نشطاء شبان تايلانديون اليوم السبت مع الشرطة أثناء احتجاجهم على القوانين التي تحظر إهانة ملك البلاد القوي بعد أن لفوا النصب التذكاري للديمقراطية في بانكوك بقطعة قماش حمراء، وقال نشطاء إن القماش الأحمر على النصب يرمز لدماء المناضلين من أجل الديمقراطية.

وأوضح نائب المتحدث باسم الشرطة إن أكثر من 20 شرطيا أصيبوا في الاشتباكات كما تم احتجاز سبعة أو ثمانية أشخاص لاستجوابهم.

واندلعت المظاهرة ردا على اعتقال أربع من الشخصيات الرئيسية المعارضة الأسبوع الماضي بتهمة إهانة النظام الملكي في مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة جرت العام الماضي، ويعاقب كل من ينتهك قانون "العيب في الذات الملكية" بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

ويقول نشطاء من الطلاب إنه تم استخدام هذا القانون لعشرات السنين لسحق المعارضة السياسية لصالح مؤسسة يتحالف فيها الجيش مع النظام الملكي.

 

وتنفي الحكومة بزعامة رئيس المجلس العسكري السابق برايوت تشان أوتشا أي انتهاك للقانون وتقول إن المعارضة السياسية مسموح بها لكن أي خرق للقانون بإهانة الملك سيقابل بالعقاب .

 

 

 

 

 


تايلاند

بانكوك

الشرطة

احتجاج

إهانة الملكية

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