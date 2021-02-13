اليوم السابع
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السبت، 13 فبراير 2021 03:07 م
خالد صلاح
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نشاط فى حركة البضائع وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية

السبت، 13 فبراير 2021 02:56 م
نشاط فى حركة البضائع وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطاً ملحوظاً فى الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ وبلغ إجمالى البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 225,255 طن ، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 3,988 حاوية مكافئة ، كما تم دخول وخروج عدد 13,534 شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة .

وفى ذات السياق فقد بلغت إجمالى عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الثمانى وأربعين ساعة الماضية 59 سفينة ، ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وقد شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائى والأرضي.

 


الاسكندريه

ميناء الاسكندريه

حركة الملاحة بميناء الاسكندرية

ميناء الاسكندرية والدخيلة

سفن حاويات

دخول سفن لميناء الاسكندرية

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