نشاط فى حركة البضائع وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطاً ملحوظاً فى الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ وبلغ إجمالى البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 225,255 طن ، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 3,988 حاوية مكافئة ، كما تم دخول وخروج عدد 13,534 شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة .

وفى ذات السياق فقد بلغت إجمالى عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الثمانى وأربعين ساعة الماضية 59 سفينة ، ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وقد شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائى والأرضي.