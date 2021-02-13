نجل ترامب يصف والده بـ"المصارع" بعد تبرئته بمجلس الشيوخ من تهمة التحريض

كتب هيثم سلامة

في أول تعليق للأبن الأكبر للرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب، جونيور، شارك صورة يظهر فيها والده على هيئة مصارع، وذلك عقب تبرئة أبية من تهمة التحريض على التمرد في محاكمته الثانية، حيث صوت مجلس الشيوخ رسميًا بنتيجة 57 مقابل 43، وهو ما يسمح لترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن.

ونشر دونالد ترامب جونيور، منذ قليل عبر حسابه بموقع تويتر، صورة للرئيس الامريكى السابق بجسد مصارع، وعلق قائلاً:" عندما تكرهك المؤسسة وتريد منعك من الترشح مرة أخرى ، فأنت تعلم أنك تفعل شيئًا صحيحًا".



دونالد ترامب جونيور عبر تويتر

يشار إلى أن صوت مجلس الشيوخ رسميًا على تبرئة دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد في محاكمته الثانية، حيث كان التصويت النهائي 57 مقابل 43، وكانت النسبة سبعة جمهوريين إلى كل ديمقراطى فى التصويت لإدانة ترامب ، لكن لم يكن ذلك كافياً لإدانته، وفقا لشبكة سي إن إن.





وخلال مرافعته الختامية، قال مايكل فان دير فين، أحد محامى دونالد ترامب، إن محاكمة العزل غير دستورية لأن موكله قد ترك منصبه بالفعل.

وأضاف فان دير فين أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كان بإمكانهم عقد المحاكمة قبل مغادرة ترامب لمنصبه ، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك.

ومع ذلك ، كان الجمهوري ميتش ماكونيل لا يزال زعيم الأغلبية عندما ترك ترامب منصبه، لذلك لم يكن الجدول الزمني متروكًا للديمقراطيين في مجلس الشيوخ.