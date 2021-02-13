نائب محافظ قنا يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية بئر عنبر.. صور

قنا صابر سعيد

تابع حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية بئر عنبر بمركز قفط رافقه خلالها حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح نائب المحافظ أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه شارك فى القافلة 22 طبيبا وصيدليا، حيث شملت القافلة 10 تخصصات طبية متنوعة هى ( الصدر – العظام – جراحة العظام – أطفال – باطنة – جلدية – أنف وأذن – رمد – جراحة عامة – نساء وتوليد) بالإضافة الى تقديم خدمات التحاليل المعملية والأشعة وندوات تثقيفية حول الصحة الغذائية للأطفال والمواطنين .

وأضاف حازم عمر أن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 2793 مواطنا من أهالى القرية مؤكدا أنه يتم تسجيل الحالات الحرجة على قاعدة بيانات بهدف متابعتها وتقديم العلاج اللازم لها بالمستشفيات .

واطمأن نائب المحافظ من المواطنين على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم مؤكداً على أن جميع خدمات الكشف والعلاج يتم تقديمها مجانا لافتا الى ان تسيير القوافل الطبية يأتى فى إطار خطة المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للأسر الاولى بالرعاية بالقرى المحرومة مؤكدا اننا نسعى الى توسيع قاعدة انتشارها فى مختلف القرى .