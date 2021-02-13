مقتل 30 جنديا تركيا فى اشتباكات مع مسلحى حزب العمال الكردستانى شمال العراق

بغداد /أ ش أ/

لقى 30 جنديا تركيا مصرعهم، فى اشتباكات مستمرة مع مسلحى حزب العمال الكردستانى بشمال العراق، ذكرت ذلك قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، نقلا حزب العمال الكردستاني.

وفى سياق ذى صلة، شن الجيش التركى ضربات جوية استهدفت مناطق فى محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق شمال البلاد.

وذكرت الدفاع التركية، وفقا للقناة، أن عملية "مخلب النسر" متواصلة فى منطقة "جارا" بشمال العراق، مشيرا إلى أنه تم القضاء على اثنين من حزب العمال الكردستانى تم رصدهما فى المنطقة جراء عملية جوية، موضحة أن عدد الذين تم قتلهم منذ بدء المرحلة الثانية من عملية "مخلب النسر" وصل إلى 39 عنصراً.

وكانت مصادر رسمية كردية أعلنت - فى وقت سابق - عن وقوع قصف تركى مكثف على سفوح جبل "كاره" وثلاث نواح فى دهوك بشمال العراق.

يأتى القصف التركى وسط استمرار المعارك بين الجيش التركى وحزب العمال الكردستانى الذى يتخذ مناطق شمال العراق ملاذا له.