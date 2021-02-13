مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية: هناك تقدير كامل لدور المرأة بشكل عام داخل القارة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الاتحاد الافريقى للبنية التحتية والطاقة، إن عوامل ونجاحات عدة أدت لحصولى على 50 صوت من أصل 55 من انتخابات منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقية.

وأضافت خلال لقائها لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الدبلوماسية المصرية قامت بدور عظيم فى حشد الدعم لصالحى فى انتخابات منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقية، لافتة إلى أن هناك تقدير كامل لدور المرأة بشكل عام داخل الاتحاد الأفريقى.

وتابعت، أن القارة الأفريقية تشهد أعلى معدل حوادث طريق فى العالم، مضيفة انه تم وضع خطة للرقمنة بالاتحاد الأفريقى بالكامل