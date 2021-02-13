اليوم السابع
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مصرع مسنة إثر حريق داخل فيلا بمنطقة الهرم

السبت، 13 فبراير 2021 09:41 م
مصرع مسنة إثر حريق داخل فيلا بمنطقة الهرم أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت عجوز مصرعها اختناقا بالدخان، إثر اندلاع حريق في فيلا بشارع أبو الهول السياحي بالهرم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من النجدة بنشوب حريق في فيلا بالشارع المشار إليه وانتقل سيارات الإطفاء.

وتبين نشوب حريق في فيلا مقسمة إلى وحدات سكنية، واندلاع النيران في شقة بالطابق الثاني نتج عنها مصرع سيدة تبلغ من العمر 75 سنة اختناقا بالدخان داخل دورة المياه.

وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف الثلاث والصالة، وتمكن محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


حريق شقة سكنية

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