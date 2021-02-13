مصرع شخصين فى تحطم مروحية شمال إسرائيل

كتب محمد جمال

لقي شخصان مصرعهما جراء تحطم مروحية في شمال إسرائيل اليوم السبت، وسقطت المروحية في مزرعة بمنطقة العفولة عيليت، وتوفى الضحيتان قبل وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، ونشرت الشرطة الإسرائيلية صورا من موقع تحطم المروحية، وحسب التقارير، يعمل أفراد الإنقاذ والشرطة فى موقع الحادث، والعمل جار من أجل التعرف على الضحيتين، بحسب "روسيا اليوم".