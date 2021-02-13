مستشار ترامب: لدينا 301 شاهد ومستعدون لـ"اللعب" مع الديمقراطيين

كتبت: نهال أبو السعود

ظهر جيسون ميلر مستشار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ذهابًا وإيابًا في مبنى الكابيتول هيل حاملا مجموعة من الأوراق قال إنها قائمة شهود تحمل 301 اسمًا، كما ظهر في الصورة التي حصلت عليها شبكة abcالأمريكية للصفحة الأولى للقائمة.

قال ميللر لشبكة ABC News إنه ليس مستعدًا للإعلان عن خطته حتى الآن لأنه عمل قيد التنفيذ ، لكنه يشير إلى أن فريق ترامب سيتطابق مع دعوة الديمقراطيين للحصول على شهود من خلال "اللعب" خلال المحاكمة معهم.

تأتي وتيرة ميللر في الوقت الذي ضاعف فيه السناتور الجمهوري ليندسي جراهام دعوته للعديد من الشهود - إذا تم استدعاء أي منهم في النهاية مع القرار.

وكتب جراهام على تويتر "أعتقد اعتقادا راسخا أن مديري مجلس النواب يحاولون التحقيق في القضية بعد إحالتها إلى مجلس الشيوخ. من الأفضل أن تذهب البلاد للتصويت النهائي .. ومع ذلك ، إذا كانت الجثة تريد شهودا ، فسوف أصر على أن لدينا عدة شهود."

وقال جراهام إن مجلس الشيوخ قد يبدأ برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي - وهو شعور طرحه مايكل فان دير فين محامي الدفاع عن ترامب على الأرض يوم السبت عندما دعا إلى إنهاء المحاكمة "اليوم".

يأتي التدافع على قادة الأحزاب للعمل على قرار محاكمة للشهود بعد تصويت غير متوقع ودعوة من مديري مجلس النواب لاستدعاء النائب الجمهوري جايمي هيريرا بيوتلر ، التي قالت إن لديها معلومات عن مكالمة مكثفة أجراها زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي مع ترامب خلال هجوم الكابيتول.