مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف تفاصيل الدعم المصرى للحكومة الليبية الجديدة

كتب محمد شرقاوى

قال السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، إن هدف مصر أن يكون الليبيون على وفقا بشأن مستقبلهم والحل السياسى والسلمى، لافتا إلى أن الدعم المصرى للعهد الجديد فى ليبيا رحب بها الليبيون وكافة الاتحادات الدولية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر برنامجه من القاهرة المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أن تعمل عن كثب من السلطة الوطنية الجديدة، معقبا أن مصر تستطيع أن تقدم لها خدمات وأدوار لتصحيح المسارات وإثراء الحياة السياسية بالداخل فى ليبيا، مؤكدا أن الحكومة الجديدة لابد أن توحد المؤسسات العسكرية والأمنية داخل ليبيا، ومصر من الممكن أن تقوم بمساعدتها بسبب خبراتها، وكذلك إعطاء خبرات للحكومة الجديدة.

وتابع أن الحكومة الجديدة ترفض إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا، وهدف الحكومة إخراج المرتزقة من ليبيا وكذلك فك الميليشيات المسلحة فى الداخل، مضيفا أن الحكومة ستستعين لشركات مصرية فى ليبيا لإعادة إعمار ليبيا فى جميع القطاعات، ولابد من فتح المجال الجور ما بين مصر وليبيا.

وأوضح أنه لابد من عودة التناغم بين مصر وليبيا مرة أخرى، ولابد من مصر إعطاء الخبرات والنصائح للحكومة الليبية، مؤكدا ان مصر بدأت فى إعادة الروح المصرية إلى ليبيا مرة أخرى فى التعامل، وبدأت كذلك فتح السفارة المصرية بليبيا.