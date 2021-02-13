مدير مستشفى قوص بقنا: 9 أجهزة غسيل كلوى جديدة تدخل الخدمة غدا

وأشار النحاس، إلي أن إحدى الجمعيات الخيرية تبرعت لصالح المستشفي بـ 4 أجهزة أخرى، ستدخل الخدمة الأسبوع المقبل ليصبح إجمالي آجهزة الغسيل الكلوى التى ستدخل الخدمة خلال فبراير الجارى 9 أجهزة جديدة.

وأوضح مدير مستشفي قوص، أن ملف الصحة بمحافظة قنا عامة وبمستشفي قوص خاصة، أصبح في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، مشيدا بقرار دخول تطوير مبني مستشفي قوص ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري " حياة كريمة " والذي تخطي دعم تطوير مستشفي قوص، لتبدأ عملية الحلال والتجديد يونيو المقبل، مؤكدا التعافي النسبي للكوادر الطبية المدربة داخل اقسام المستشفي خلال العام الجارى.

ووجه فريق مبادرة شباب من أجل التنمية بقوص بقيادة الناشط الاجتماعي هاني أنيس، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد النحاس، مدير المستشفي، ومؤسسة صبور للتنمية، للدعم الفاعل لملف الصحة بمركز قوص من خلال التواصل اليومي، مع فريق عمل مستشفي قوص المركزى لحصر طلبات الأقسام وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة بعد عدة مناشدات من المواطنين خلال العامين الماضيين.