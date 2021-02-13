اليوم السابع
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مدير أمن المنوفية يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مأمورى مراكز وأقسام المحافظة

السبت، 13 فبراير 2021 02:27 م
مدير أمن المنوفية يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مأمورى مراكز وأقسام المحافظة مديرية امن المنوفية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أجرت مديرية أمن المنوفية، حركة تنقلات بين مأمورى مراكز وأقسام محافظة المنوفية، وذلك لتجديد الدماء ونقل الخبرات والكفاءات بين المواقع الشرطية المختلفة، ولتحقيق أعلى معدلات نجاح وحفظ الأمن فى المحافظة، حيث تم نقل العميد محمد سعد مأمور مركز بركة السبع، إلى مأمور مركز منوف، والعميد إبراهيم الدسوقى مأمور مركز تلا، إلى مأمور مركز الشهداء، والعميد فواز خطاب مأمور مركز منوف إلى قسم التفتيش بمديرية أمن المنوفية، والعميد أسامة علامة من مأمور مركز الشهداء إلى مأمور مركز بركة السبع.

وتم نقل العقيد حسن النشال مأمور قسم منوف، إلى مأمور مركز الباجور، وتولى العقيد طارق أبو العينين مأمورًا لقسم منوف، ونقل العميد محمد جلال من مأمور مركز الباجور إلى مأمور مركز تلا.

 


المنوفية

مديرية امن المنوفية

حركة تنقلات بين مامورى مراكز واقسام محافظة المنوفية

المواقع الشرطية بالمنوفيةن

مامور قسم منوف

مامور مركز بركة السبع

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