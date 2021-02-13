محافظ دمياط تؤكد تضمن خطة التطوير طريق المنصورة ورصف العنانية.. صور

دمياط - معتز الشربينى

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن طريق "المنصورة دمياط"، مرورًا بمراكز شربين والزرقا وفارسكور، حتى دمياط، مدرج ضمن المنظومة التى تقوم بها وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق، مؤكدة أنه ووفقاً للبيان الذى أصدرته الوزارة، فإن التنفيذ سيتم عبر مراحل، حيث ستنتهى المرحلة الأولى من "المنصورة شربين" بطول 22 كم هذا العام، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية من شربين /الزرقا بطول 12كم بخطة العام المالى 2020/ 2821، على أن يتم البدء فى المرحلة الثالثة " الزرقا / فارسكور / دمياط " بطول 28 كم بخطة العام التالى، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط بطول 62 كم عام 2023.

كما ذُكر فى ذلك البيان أنه سيتم البدء فى تطوير ورفع كفاءة طريق "طنطا /المحلة /المنصورة / دمياط الغربى " بطول 122كم ، إذ يُعد هذا الطريق أحد المحاور الهامة بالدلتا التى تربط 3 محافظات الغربية والدقهلية ودمياط ، فضلاً عن إدراج عملية تطوير " الطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط / المنصورة الجديدة " بطول 95 كم بخطة العام المالى القادم الذى يبدا فى شهر يوليو 2021 ، تلبية لمطالب محافظة دمياط وأعضاء مجلس النواب وأهالى المحافظة .

وأكدت محافظ دمياط، أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تقود مسيرة كبيرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الحالية ، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومى للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة وتوفير اعلى درجات الراحة والامان للمواطنين مستخدمى شبكة الطرق .

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل بشأن المشروع القومى لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية ، يجرى تنفيذ عمليات الرصف بالأسفلت لطريق مدخل العنانية بطول 900 متر وعرض 11متر بتكلفة قدرها 2.4 مليون ، جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

وأوضحت محافظ دمياط ، أن هذه الأعمال تأتى تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى ومتابعة مديرية الطرق بدمياط، منوهة الى أن نسبة التنفيذ بالمشروع قد بلغت 95٪.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص كافة الأجهزة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق ، وجعل ذلك الملف من أهم الأولويات ، لافتة إلى أنه تم التأكيد على الانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد و طبقاً للمعايير الفنية و الهندسية.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الأعمال التى تُنفذها مديرية الطرق والنقل لتدبيش مصرف البصارطة وسند جسر طريق أحمد عيسى الموازى له بطول 90 متر ، إذ تأتى هذه الأعمال ضمن عمليات صيانة ورفع كفاءة الطرق والجسور بعدد من مناطق المحافظة ، وذلك ضمن خطة المديرية للعام المالى 2020/ 2021 .

حيث أكدت محافظ دمياط على تنفيذ هذه الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد والمعايير الفنية والهندسية ، منوهة إلى أنه تم إدراج ذلك الطريق الاقليمى بتلك الخطة نظرًا لكونه من الطرق الحيوية ، إذ يربط بين قريتى البصارطة والعنانية .



اعمال التدبيش



تدبيش طريق البصارطة



رصف طريق مدخل العنانية