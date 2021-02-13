محافظ بورسعيد: 20 دولة تشارك فى مسابقة المحافظة الدولية للقرآن الكريم

بورسعيد - محمد عزام

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأعضاء مجلس أمناء مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى.

وأعلن محافظ بورسعيد، خلال اللقاء عن انطلاق المسابقة للعام الرابع علي التوالي رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم جائحة كورونا، مشيرا إلي أنها المسابقة الوحيدة في العالم التي يتم تنظيمها هذا العام.

ويشارك في الدورة الرابعة للمسابقة، التي ستنطلق بعد غد الاثنين 15 فبراير، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والتي يشارك فيها 60 متسابق منهم 25 من خارج مصر يمثلون 20 دولة.

وأكد المحافظ، علي الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها في الأعوام السابقة، والتي أصبحت اسما متداولاً في العالم لما تتميز به من جهد واهتمام إعلامي.

ووجه المحافظ، بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا وتعقيم أماكن فعاليات الدورة قبل بدء المسابقة وأثناء المنافسات.

يذكر أن المسابقة، هذا العام تحمل اسم فضيلة الشيخ المرحوم محمود خليل الحصري، وتحت شعار الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي.