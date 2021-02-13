اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير التعليم لمتابعة مستجدات العملية التعليمية

السبت، 13 فبراير 2021 04:35 م
محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير التعليم لمتابعة مستجدات العملية التعليمية اجتماع محافظ بورسعيد بنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
بورسعيد - محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الدكتور رضا السيد حجازي ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وذلك لبحث زيادة التعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم ، وذلك بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم .

وأشاد المحافظ، بالدور الذى تبذله وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى المعلم وتطوير مهاراته ، حرصًا على زيادة تنمية مهارات الطلاب والنهوض بمستوى التعليم .

وقال المحافظ، إن بورسعيد كانت لها تجربة رائدة فى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة حرصا على مستقبل الطلاب ، مشيرا بأن التجربة شهدت استجابة لعدد كبير من أولياء الأمور .

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين ، على أن محافظة بورسعيد هى نقطة الإنطلاق لأى تطوير على مستوى الجمهورية ، فى كافة المجالات ومحط أنظار القيادة السياسية ، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى التعليم عن بعد وظهور الحاجة إلى أساليب تعليمية جديدة تواكب الظروف الراهنة التى يشهدها العالم منوها إلى أن المرحلة القادمة تحتاج تطويرا من المعلم لذاته وقدراته.

 

 


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نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين

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