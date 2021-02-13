محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة نجاح التجربة الجديدة لإجراءات الحصص الاستيرادية

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعده والعاملين بالغرفة والعاملين بمركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع علي ضرورة تكاتف الجميع من مسئولي الغرفة والجهاز التنفيذي والعاملين بهما ببذل اقصي جهد من اجل نجاح التجربة الجديدة في تفعيل إجراءات الحصص الاستيرادية من خلال المقر الجديد لاتمام الاجراءات بمقر الغرفة التجارية.

واكد المحافظ بانه تم نقل جميع الاجراءات من مقر مصلحة الجمارك داخل الدائرة الجمركية الي الغرفة التجارية للتيسير علي المواطنين وتوفيرا للوقت والنفقات في النظام المتبع في السنوات الماضية

ونوه المحافظ الي ضرورة تحلي العاملين بالروح الطيبة وسعه الصدر في التعامل مع المواطنين حتي تكتمل جميع الاجراءات في صورة نجاح ننشدة ومن المهم ان يصل هذا النجاح الي المواطن وانه يشعر انه بالفعل تم تغيير الثورة لمنظومة اكثر سهولة ويسر في قضاء مطالب المواطنين المستفيدين من الحصص الاستيرادية