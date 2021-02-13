اليوم السابع
Ads
السبت، 13 فبراير 2021 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: تحويل بؤر تجمع القمامة لمسطحات خضراء بشبرا الخيمة.. صور

السبت، 13 فبراير 2021 03:37 م
محافظ القليوبية: تحويل بؤر تجمع القمامة لمسطحات خضراء بشبرا الخيمة.. صور تحويل مقالب القمامة بشبرا الخيمة لمسحطات خضراء
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحى، برفع المخلفات ورتش المبانى من مناطق التجمعات وتحويلها إلى مسطحات خضراء، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تم رفع ٣٠٠٠ طن مخلفات من أمام الشركه القومية للتشييد وإنشاء مشتل للحى على ترعة الإسماعلية.

وأوضح الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه تم رفع المخلفات أيضا من نزلة الطريق الدائرى بمسطرد بطول ٨٠٠ متر وزراعتها بالأشجار وتدعيمه بالإنارة ودهان الأعمدة، وكذلك أمام مدرسه أحمد شعلان حيث تم رفع المخلفات واستكمال الرصيف وعمل أحواض زرع وجارى دهان الأرصفة.

وتابع، أنه تم رفع المخلفات بتجمع المرور وعمل أحواض الزرع وزرع ٢ عمود كهرباء وجارى زراعتها، ويتم الأن رفع المخلفات من أمام مستشفى بهتيم والمرجوشى لتحويلها أيضا إلى منطقة خضراء للقضاء على كل بؤر تجمع المخلفات.

ومن ناحيته شدد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على الحفاظ على تلك المناطق التى تم تأهيلها وتحويلها لمسطحات خضراء لعدم العودة مرة أخرى إلى ما كانت عليه بؤر لتجميع القمامة، وجارى العمل والمتابعة الدورية من رئيس حى شرق شبرا الخيمة ورئيس المدينة.

أعمال التشجير بالمدينة

أعمال التشجير بالمدينة

 

إنشاء مشتل مكان تجميع القمامة بشبرا الخيمة
إنشاء مشتل مكان تجميع القمامة بشبرا الخيمة

 

تحويل مقالب تجميع القمامة لمسطحات خضراء
تحويل مقالب تجميع القمامة لمسطحات خضراء

 

تشجير شوارع شبرا الخيمة
تشجير شوارع شبرا الخيمة

 

جانب من حملات رفع القمامة
جانب من حملات رفع القمامة

 

مشتل بدلا أماكن تجميع القمامة
مشتل بدلا أماكن تجميع القمامة

 


اخبار القليوبية

شبرا الخيمة

ترعة الاسماعيلية

بؤر تجمع القمامة بشبرا

مسطحات خضراء

حى شرق شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات التطوير فى كفر شكر.. صور

الخميس، 11 فبراير 2021 08:55 م

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجارى العمل بها بالقطاعات المختلفة ببنها وشبرا

الخميس، 11 فبراير 2021 12:19 م

محافظة القليوبية تحيل واقعة اتهام مسئولة بإطلاق أسماء أقاربها على شوارع للتحقيق

الخميس، 11 فبراير 2021 12:15 م

محافظ القليوبية الأسبق: تراجع القيم الاجتماعية ونظرية "الشاي والقهوة" سبب تفشى الفساد

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:19 م

"إعلام القليوبية" يناقش الإصلاح الإداري بالمحليات بحضور محافظ القليوبية الأسبق

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:55 ص

قارئ يطالب بالتدخل لعلاج أطفاله من ضعف الرؤية والشبكية .. ومحافظ القليوبية يستجيب

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 03:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة