محافظ القليوبية: تحويل بؤر تجمع القمامة لمسطحات خضراء بشبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحى، برفع المخلفات ورتش المبانى من مناطق التجمعات وتحويلها إلى مسطحات خضراء، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تم رفع ٣٠٠٠ طن مخلفات من أمام الشركه القومية للتشييد وإنشاء مشتل للحى على ترعة الإسماعلية.

وأوضح الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه تم رفع المخلفات أيضا من نزلة الطريق الدائرى بمسطرد بطول ٨٠٠ متر وزراعتها بالأشجار وتدعيمه بالإنارة ودهان الأعمدة، وكذلك أمام مدرسه أحمد شعلان حيث تم رفع المخلفات واستكمال الرصيف وعمل أحواض زرع وجارى دهان الأرصفة.

وتابع، أنه تم رفع المخلفات بتجمع المرور وعمل أحواض الزرع وزرع ٢ عمود كهرباء وجارى زراعتها، ويتم الأن رفع المخلفات من أمام مستشفى بهتيم والمرجوشى لتحويلها أيضا إلى منطقة خضراء للقضاء على كل بؤر تجمع المخلفات.

ومن ناحيته شدد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على الحفاظ على تلك المناطق التى تم تأهيلها وتحويلها لمسطحات خضراء لعدم العودة مرة أخرى إلى ما كانت عليه بؤر لتجميع القمامة، وجارى العمل والمتابعة الدورية من رئيس حى شرق شبرا الخيمة ورئيس المدينة.

أعمال التشجير بالمدينة



إنشاء مشتل مكان تجميع القمامة بشبرا الخيمة



تحويل مقالب تجميع القمامة لمسطحات خضراء



تشجير شوارع شبرا الخيمة



جانب من حملات رفع القمامة