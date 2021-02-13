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محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى وفاة مساعد وزير الداخلية الأسبق بقرية السلام

السبت، 13 فبراير 2021 02:27 م
محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى وفاة مساعد وزير الداخلية الأسبق بقرية السلام محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى وفاة مساعد وزير الداخلية الأسبق بقرية السلام
الشرقية - إيمان مهنى

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أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واجب العزاء والمواساة فى وفاة اللواء محمد أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وذلك بمسقط رأسه بقرية السلام التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.

وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها قدمت أسرة الراحل الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة، لما اتسم به الفقيد من سمعة وطيبة وتفان وإخلاص خلال فترة عمله بجهاز الشرطة، واتجاهه للمشاركة فى أعمال الخير بقريته.

رافق المحافظ فى تأدية واجب العزاء على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من القيادات الشرطية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة وأهالى القرية.

 

 

 


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