محافظ أسيوط يبحث خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى المحافظة والموقف التنفيذي للمكاتب التي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا للخطة الموضوعة لتطوير المنظومة وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية، جاء ذلك خلال لقائه أحمد السيد أحمد مدير عام الإدارة العامة لبريد أسيوط.

وتناول اللقاء مناقشة خطط تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد واستعراض معدلات التنفيذ في إطار خطة الدولة لتطوير مراكز البريد وتحويلها الي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لتصبح واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات.

وقال المحافظ، إن أسيوط بها 195 مكتب بريد في مختلف المراكز والمدن والقرى وتم تطوير ورفع كفاءة 73 مكتبا حتى الآن وجاري استكمال أعمال التطوير وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لافتاً إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء - عن دعمه لكافة جهود الهيئة القومية للبريد في تطوير مكاتبها والتوسع في إنشاء مكاتب بريدية جديدة للتيسير على المواطنين ومنع الزحام والحصول على كافة الخدمات بكل سهولة ويسر تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى التنسيق والتعاون الذي يتم بين كافة الجهات والبريد حيث تم توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة وهيئة البريد لاستغلال مراكز الشباب كمنافذ لصرف المعاشات منعًا للتكدس والزحام بمكاتب البريد وتسهيلًا على المواطنين وكبار السن كما يعمل 24 مكتبًا للبريد يوم السبت مشددًا على ضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز البريد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة المواطنين المترددين عليه وتعقيم المنافذ وماكينات الصراف الآلي باستمرار وتوفير كافة وسائل الحماية اللازمة.

وفى سياق آخر، واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمدينة أبنوب في إطار جولاته المكثفة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد، رافقه خلال الجولة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعدد من نواب ومسئولي الوحدة المحلية لمركز أبنوب.

وتفقد محافظ أسيوط بدء أعمال رصف منطقة تقسيم عادل حكيم والتي يتم رصفها ورفع كفاءتها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز أبنوب للعام المالي 2020/2021 والتي تنفذها من الهيئة القومية للطرق مشدداً على أهمية إنجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين.

وقال المحافظ إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال جولته حرصه الشديد علي متابعه كافه المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا الي أهميه العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رئيس مركز أبنوب بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية .



اجتماع المحافظ مع مدير عام الإدارة العامة لبريد أسيوط



جولة الرصف بمركز ابنوب



جولة الرصف بمركز ابنوب